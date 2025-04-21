آخر ظهور للبابا فرنسيس قبل ساعات من وفاته.. «تحدّث عن غزة ودعا إلى السلام»

بعد يوم واحد من عيد الفصح، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس الثاني عن عمر ناهز 88 عاما بعد وعكة صحية طويلة ألمّت به، بعد إصابته في الرئة وأمراض تنفسية مختلفة.

البابا في آخر ظهور له خلال العيد

آخر ظهور للبابا كان أمس في عظة عيد الفصح، حيث أطلّ جالسا على الكرسي وبدا عليه السن والمرض والتقدم في العمر، حتى أنه لم يستطع تحريك الميكروفون بنفسه وساعده أحد القساوسة، وحرص البابا على الدعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائلا: «الحرب تولد الموت والدمار وتسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا»، بحسب موقع «أخبار الفاتيكان».

ووجه بابا الفاتيكان كلمة بمناسبة عيد الفصح المسيحي من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، حيث قال: «أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، وقريب من الشعبين، ويتوجّه فكري إلى أهالي غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا».

واختتم حديثه داعيا لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام.

وفاة بعد صراع مع المرض

وفاة البابا جاءت بعد شهر واحد من خروج من المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وتحرك البابا أمس قبل ساعات من وفاته على سيارة الفاتيكان البيضاء الشهيرة وسط حضور المصلين لأداء صلاة عيد الفصح والاستماع لعظته.

أول بابا من أمريكا الجنوبية

وانتخب البابا عام 2013 في منصبه ليكون أول بابا من أمريكا الجنوبية، وعُرف عن البابا تواضعه الشديد وحبه للخير، ووقّع البابا مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة الإخوة الإنسانية في فبراير 2019 في أبوظبي للحث على السلام بين الناس في العالم.