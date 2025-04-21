انتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية.. من سيقود أكبر مؤسسة دينية في العالم الغربي؟

قال الإعلامي كريم حاتم، إنّ عملية انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية أصبحت حديث العالم خلال الأيام الماضية، في ظل ترقب دولي واسع لمعرفة من سيقود أكبر مؤسسة دينية في العالم الغربي، والتي تضم ما يزيد عن مليار كاثوليكي حول العالم.

المشهد يتزامن مع طقوس جنائزية

وأضاف حاتم، في عرض تفصيلي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المشهد يتزامن مع طقوس جنائزية وصلوات تُقام يوميًا في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، إضافة إلى قداديس خاصة في الكنائس الكاثوليكية عبر القارات، حدادًا على وفاة البابا السابق.

مرحلة انتقالية تتولى فيها هيئة الكرادلة إدارة شؤون الكنيسة

وتابع بأنّ الفاتيكان دخل ما يعرف بـ«فترة المقعد الشاغر»، وهي مرحلة انتقالية تتولى فيها هيئة الكرادلة إدارة شؤون الكنيسة بشكل مؤقت، من دون صلاحيات اتخاذ قرارات كبرى، وذلك إلى حين انتخاب بابا جديد، موضحًا، أن هذه المرحلة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع بعد مراسم الدفن، على أن يعقد مجمع الكرادلة جلساته السرية في كنيسة سيستين، ضمن واحدة من أكثر العمليات الانتخابية سرية في العالم.

وذكر أن اختيار البابا يتم حصريًا من بين أعضاء مجمع الكرادلة، كما هو متبع منذ أكثر من 700 عام، مشيرًا إلى أن أغلب من تقلدوا هذا المنصب – وعددهم 266 بابا – كانوا من الأوروبيين، باستثناء البابا فرنسيس الأرجنتيني، وتنص قواعد المجمع على مشاركة 138 كاردينالاً فقط في عملية التصويت، ممن لم تتجاوز أعمارهم 80 عامًا، حيث تُجرى أربع جولات تصويت يوميًا إلى أن يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات.

وأفاد بأنّ عملية الاقتراع تجري بسرية تامة داخل كنيسة سيستين، حيث يُغلق الباب على الكرادلة الذين يؤدون قسم السرية، ويقوم نحو 120 منهم بكتابة اسم مرشحهم على أوراق اقتراع توضع داخل كأس فوق المذبح، وإذا لم يُحقق أي مرشح النسبة المطلوبة، تُعقد جولات إضافية، وقد تستغرق العملية من 15 إلى 20 يومًا وفقًا لتقديرات مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة.

وأكد أنّ الأصوات تُحرق بعد كل جولة داخل موقد خاص داخل الكنيسة، ليخرج دخان من مدخنتها الشهيرة أسود في حال لم يُنتخب بابا، وأبيض إذا تم التوصل إلى اسم جديد، وعند ظهور الدخان الأبيض، يُعلَن من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس أن "لدينا بابا"، ليخرج البابا المنتخب مرتديًا الزي الأبيض ويلقي خطابه الأول على الجموع المحتشدة في ساحة الفاتيكان.