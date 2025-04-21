بينها مصر.. 5 دول عربية زارها بابا الفاتيكان الراحل خلال 12 عاما

زيارات عديدة أجراها البابا فرنسيس الثاني إلى عدّة دول عربية، لنشر ثقافة السلام والالتقاء بالطوائف المسيحية المختلفة ورموز الدين الإسلامي في البلدان العربية، للتواصل والتعاون الأخوي والإنساني، فما أبرز الدول التي زارها البابا فرنسيس خلال 12 عاما مدة بقاءه في الكرسي الباباوي؟

زيارة البابا فرنسيس للعراق 2021

أحدث زيارة للبابا الفرانسيس إلى دولة عربية كانت إلى العراق في 2021، وهي أول رحلة له خارج الفاتيكان بعد ظهور فيروس كورونا بنهاية 2019، لتسجل الزيارة حدثا فريدا من نوعها لبابا من الفاتيكان إلى دولة العراق.

البابا يوحنا بولس الثاني كان يريد في العام 2000 زيارة العراق والحج في مسقط رأس النبي إبراهيم، لكن العراق آنذاك أعلن أنّه غير قادر على تأمين زيارته لذا لم تتم الزيارة.

أول بابا يزور دولة خليجية في 2019

أجرى البابا فرانسيس زيارة إلى الإمارات في 2019 ليصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، بعد دعوة وجهها له الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي حينها، ورئيس الإمارات الحالي، والجالية الكاثوليكية في الإمارات حيث يعيش هناك نحو مليون مسيحي من طائفة الروم الكاثوليك، معظمهم من الفلبين والهند.

زيارته للمغرب مارس 2019

زار البابا فرانسيس مدينة الرباط بالمغرب في مارس 2019 لمناقشة الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، وكانت زيارة البابا فرانسيس بعد 34 عاما على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1985.

زيارة مصر في 2017

وزار البابا فرانسيس مصر يوم 28 أبريل 2017 في زيارة استمرت يومين كانت الأولى من نوعها منذ 17 عاما، عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر عام 2000 وهدفت الزيارة لتعزيز العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين الأرثوذوكس في مصر، والتقى فرانسيس بالبابا تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية في مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب.

زيارة الأراضي المقدسة وفلسطين المحتلة في مايو 2014

أول زيارة للمنطقة العربية نفذها البابا فرانسيس كانت إلى الأردن في 2014 بعد عام فقط من تولي الكرسي الباباوي، وهدفت الزيارة لتعزيز العلاقات مع المسيحيين الأرثوذوكس في الشرق الأوسط، وبعث الأمل لدى المسيحيين في المنطقة، وشملت الجولة الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، كما كان البابا فرنسيس رابع بابا من الفاتيكان يزرو القدس في التاريخ.