بعد وفاة «فرنسيس».. لماذا لا يمكن انتخاب امرأة لتولي منصب بابا الفاتيكان؟

بعد وفاة «فرنسيس».. لماذا لا يمكن انتخاب امرأة لتولي منصب بابا الفاتيكان؟

بعد وفاة «فرنسيس».. لماذا لا يمكن انتخاب امرأة لتولي منصب بابا الفاتيكان؟

كتبت: منة الصياد

حزن بالغ سيطر على الأجواء العالمية بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إثر صراع طويل له مع المرض، إذ رحل عن عمر يناهز 88 عامًا، ومن المقرر أن يجتمع الكرادلة من جميع أنحاء العالم للتصويت وانتخاب البابا الجديد بالأغلبية.

لماذا لا تُنتخب امرأة لمنصب الفاتيكان؟

ومع الاستعداد لإجراءات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد، يثير«تساؤل لماذا لن يتم انتخاب امرأة لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية» فضول البعض من شعوب العالم، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

بسبب التقاليد والتاريخ لا يتم انتخاب سيدة أبدًا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، حيث يعتبر دور البابا بالغ الأهمية بالكنيسة وعملية اختياره متجذرة في التاريخ والتقاليد، وللتنصيب يجب على الشخص المنتخب أن يكون كاهنًا أولًا، وهذا مستحيل بالنسبة للنساء إذ يُمنعن من أن يصبحن كاهنات في العديد من أعراف الدول الأوروبية، وهو الموقف الذي أيده البابا فرنسيس قبل وفاته بأعوام طويلة، والكاهن هو رجل الدين المسيحي الذي يخدم الناس ويسعى في تحقيق مطالبهم.

البابا فرنسيس

وفاة البابا فرنسيس بعد صراع مع المرض

وأكد الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس بعد صراع له مع الالتهاب الرئوي، إذ عانى منه على مدار شهر، لكن وفاته المنية جاءت اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا.

ودون الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس في بيان رسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء نصه: «توفي البابا فرنسيس يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، عن عمر يناهز 88 عامًا، في مقر إقامته في دار سانتا مارتا بالفاتيكان».

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