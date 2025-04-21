لبنى ونس: اتجهت إلى مهنة الحياكة للاعتماد على نفسي

لبنى ونس: اتجهت إلى مهنة الحياكة للاعتماد على نفسي

لبنى ونس: اتجهت إلى مهنة الحياكة للاعتماد على نفسي

قالت الفنانة لبُنى ونس، إنّها اتجهت إلى مهنة الحياكة للاعتماد على نفسها منذ كانت بعمر 19 عاما، كما صممت فستان ابنتها آية الذي حظي بإعجاب كثيرين.

لبنى ونس: أفضل تربية الفتيات

وأضافت «ونس»، خلال حوار مع برنامج «حدوتة كل ست» تقديم شيماء السباعي على إذاعة شعبي إف إم، أنّها تفضل تربية البنات عن الأولاد، وكان تتمنى أن تنجب فتاة، وهو ما حدث بعد إنجاب ابنتها آية التي أدخلت السعادة على قلبها، متابعة أنّها انفصلت عن والد ابنتها وتزوجت، وكانت تتمنى إنجاب فتاة أخرى، لكنها رُزقت بابنها عمر.

وتابعت لبنى ونس: «أنا مع الثقافة القديمة وبحب الأطفال والأولاد، ولو الحياة كانت مساعداني والظروف متاحة كنت خلفت مرة ثانية».

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