إقبال كبير من المواطنين على حديقة صنعاء في كفر الشيخ احتفالا بشم النسيم

إقبال كبير من المواطنين على حديقة صنعاء في كفر الشيخ احتفالا بشم النسيم

إقبال كبير من المواطنين على حديقة صنعاء في كفر الشيخ احتفالا بشم النسيم

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة، لقضاء إجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة، إذ اصطحبوا معهم بعض المأكولات كأسماك الفسيخ المملحة والسردين والخضروات، لتناول وجبات الإفطار والغداء في جو من البهجة والسعادة.

توافد الآلاف على الحديقة لقضاء إجازة شم النسيم

واستقبلت الحديقة، الآلاف من الزوار من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، للاحتفال بيوم شم النسيم، والاستمتاع بمشاهدة حديقة الحيوان والألعاب ووسائل الترفية الموجودة بالحديقة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، فضلا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخلها ومحيطها، تعمل على مدار الساعة لتوفير سُبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

متابعة تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات

وتابعت غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكل المراكز والمدن، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع قطاعات ومناطق المحافظة وخاصةً المستشفيات ومرفق الإسعاف، كما واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة تحت إشراف محمد مصطفى، مدير الحديقة.

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