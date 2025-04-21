أسعار الفضة اليوم الاثنين 21-4-2025 في مصر بمنتصف التعاملات

سجلت أسعار الفضة اليوم الاثنين 21-4-2025 محليا وعالميا، مستويات مستقرة خلال منتصف التعاملات، وذلك على مستوى كل الأعيرة، ليصل سعر الجرام عيار 999 السويسري إلى متوسط 59 جنيها للشراء، و59 جنيها للبيع.

وترصد السطور التالية أسعار الفضة اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث أعلنته مؤسسة جولد بيليون للذهب والمجوهرات عبر الموقع الإلكتروني، خاصة سعر جرام الفضة عيار 999 سواء المصري أو السويسري، وسعر أوقية الفضة في البورصات العالمية للمعادن الآن.

أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999

سجلت أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999 للجرام الواحد قبل احتساب سعر المصنعية، و58 جنيها للشراء و57 جنيها للبيع.

أسعار الفضة اليوم عالميا للأونصة

ووصلت أسعار الفضة بالبورصات العالمية خلال التداولات الآن للأوقية، 32.96 دولار للشراء و32.91 دولارا للبيع.

سعر 5 جرام فضة من بي تي سي اليوم

فيما سجلت أسعار الفضة وزن 5 جرامات اليوم من بي تي سي قبل احتساب سعر المصنعية، 385 جنيها للشراء و300 جنيها للبيع.

وصل سعر جرام الفضة الواحد بالمصنعية الآن من BTC إلى 77 جنيها، بمصنعية 18 جنيها.

سعر 20 جرام فضة من بي تي سي اليوم

وصل سعر الفضة وزن 20 جراما نحو ألف و460 جنيها للشراء، وألف و200 جنيه للبيع، مع إضافة 14 جنيها للجرام الواحد كمصنعية.