محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة شم النسيم في حدائق القناطر الخيرية

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، حيث شارك المواطنين فرحتهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية على التفاعل المباشر مع المواطنين، إذ تبادل معهم التهاني والتقط الصور التذكارية، وقام بتوزيع الورود عليهم تعبيرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه الأوقات المبهجة.

قوافل طبية بحدائق القناطر

وتفقد العيادات المتنقلة التي وفرتها مديرية الصحة بالقليوبية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مرضية طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

توفير سبل الراحة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم

وأعرب المحافظ عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الحدائق، مشيدًا بوعي المواطنين وحرصهم على الاستمتاع بهذه المناسبة في جو من البهجة والسرور.