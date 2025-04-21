محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة شم النسيم في حدائق القناطر الخيرية

محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة شم النسيم في حدائق القناطر الخيرية

محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة شم النسيم في حدائق القناطر الخيرية

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، حيث شارك المواطنين فرحتهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية على التفاعل المباشر مع المواطنين، إذ تبادل معهم التهاني والتقط الصور التذكارية، وقام بتوزيع الورود عليهم تعبيرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه الأوقات المبهجة.

جولة محافظ القليوبية في شم النسيم

قوافل طبية بحدائق القناطر

وتفقد العيادات المتنقلة التي وفرتها مديرية الصحة بالقليوبية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مرضية طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

جولة محافظ القليوبية في شم النسيم

توفير سبل الراحة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم

وأعرب المحافظ عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الحدائق، مشيدًا بوعي المواطنين وحرصهم على الاستمتاع بهذه المناسبة في جو من البهجة والسرور.

جولة محافظ القليوبية في شم النسيم

جولة محافظ القليوبية في شم النسيم

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا