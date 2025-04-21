مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى آخر مايو

قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع

قال بيان صادر من وزارة التموين منذ قليل، إن قرار المد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

تسليم السلع الإضافية

ونوهت الوزارة بأن الصرف سيتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة على بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.