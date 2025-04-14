وزير التموين يوجّه مصلحة الدمغة باستمرار الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، لمتابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.

ضبط المخالفات وحفظ حقوق المواطنين والمستهلكين

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع، أنّ الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة الغش التجاري بأشكاله كافة، وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.

ووجّه الدكتور شريف فاروق بضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب محليا، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي وصون مدخرات المواطنين.

وأشار إلى أنّ حماية المستهلك هدف استراتيجي للوزارة في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر مثل قطاع الذهب.

جودة الأداء وسرعة الإنجاز

وأكد الوزير ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبوالمجد نائب الوزير، واللواء محمد فتح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.