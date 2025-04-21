الأشد فتكا.. 8 معلومات عن سمة القراض السامة بعد تحذير «الصحة»

كتبت- صفية النجار

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول أو صيد سمكة القراض السامة المنتشرة في بعض الأسواق، نظرًا لما تسببه من تسمم يؤدي إلى الوفاة، إذ لا يوجد مصل للشفاء من سمّها حتى الآن، وتُعرف بأنها من أشد الأسماك فتكًا في العالم.

معلومات عن سمكة القراض السامة

وفي فيديوجراف عبر صحفتها الرسمية بموقع «فيسبوك» ذكرت «الصحة» بعض المعلومات عن سمكة القراض السامة، وأعراض التسمم، والتي تشمل:

- تعرف بسمكة القراض أو النفخية أو سمكة الأرنب.

- تتميز بجلدها الرمادي وتعرف بأنها الأشد فتكا بالعالم.

- اسمها الأصلي قراض، بسبب أسنانها الحادة المدببة وتعرف بسمكة الأرنب أو النفيخة، لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.

- تحتوى السمكة على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

- السم الموجود بالسكمة هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

- تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات وصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

- تعيش في قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

- عند تناولها تبدأ أعراض التسمم في الظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

أعراض التسمم

وبحسب وزارة الصحة، تأتي أعراض التسمم الناتج عن سمكة القراض السامة، كالتالي:

- آلام في البطن.

- عثيان وقيء.

- إسهال.

- ضعف وشلل العضلات.

- انخفاض ضغط الدم.

- انخفاض معدل ضربات القلب.

- تنميل الجسم.

- ضيق في التنفس وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.