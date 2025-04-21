مينا أبو الدهب: لم أتوقع نجاح شخصية «عبيد».. و«أولاد الشمس» نجح من البداية

مينا أبو الدهب: لم أتوقع نجاح شخصية «عبيد».. و«أولاد الشمس» نجح من البداية

مينا أبو الدهب: لم أتوقع نجاح شخصية «عبيد».. و«أولاد الشمس» نجح من البداية

أكد الفنان مينا أبو الدهب، أن نجاح شخصية «عبيد» في مسلسل «أولاد الشمس» لم يكن متوقعا، موضحا أن جميع أدوار المسلسل أداها الفنانون باحترافية عالية.

نجاح مسلسل «ولاد الشمس»

أشاد «أبو الدهب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، بالإخراج والإعداد وكتابة السيناريو، موضحا أن دور عبيد كان مميزا للغاية ولم يتوقّع نجاح الشخصية بهذا القدر.

وأوضح أن نجاح مسلسل «ولاد الشمس» نفسه متوقعا نظرا لأداء جميع الفنانين أدوارهم على أكمل وجه، ولوجود تفاهم كبير بين فريق العمل، مؤكدا أن شخصيته في المسلسل تشبه إلى حد كبير شخصيته الحقيقية، واصفا إياها بأنّها مركّبة من الناحية النفسية والإنسانية، ولها تأثير قوي على الأحداث.

ويُذكر أنّ مسلسل «أولاد الشمس» حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2025، وهو من بطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقي.

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