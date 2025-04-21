عمرو دياب يُحيي حفلا غنائيا يوم 8 مايو المقبل بالكويت.. «راجعين»

عمرو دياب يُحيي حفلا غنائيا يوم 8 مايو المقبل بالكويت.. «راجعين»

عمرو دياب يُحيي حفلا غنائيا يوم 8 مايو المقبل بالكويت.. «راجعين»

يستعد النجم عمرو دياب، للقاء الجمهور الكويتي في حفل غنائي استثنائي يقام يوم 8 مايو المقبل من إنتاج وتنظيم إحدى الشركات، في قاعة الأرينا كويت، موجها رسالة للجمهور «جاهزين؟.. راجعين».

ويُقام حفل عمرو دياب يوم 8 مايو المقبل وسط تجهيزات ضخمة واستعدادات غير مسبوقة، حيث يشهد الحدث تعاونًا خامسًا بين الشركة المنظمة والفنان أحمد عصام، الحاصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس، لتقديم مؤثرات بصرية وألعاب نارية مبهرة سترافق أداء عمرو دياب على المسرح.

وفي هذا الإطار، أكد المنتج حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، أن سعيه لتنظيم هذا الحدث الفني الضخم يأتي في إطار حرصنا على تقديم فعالية تليق بمكانة الكويت كعاصمة للترفيه والفن في الخليج، بما يعكس صورة حضارية وفنية مميزة على مستوى المنطقة.

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