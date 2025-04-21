منير مكرم: احتفالات شم النسيم حاضرة بقوة في نقابة المهن التمثيلية اليوم

منير مكرم: احتفالات شم النسيم حاضرة بقوة في نقابة المهن التمثيلية اليوم

منير مكرم: احتفالات شم النسيم حاضرة بقوة في نقابة المهن التمثيلية اليوم

كتبت: أية محسن

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن احتفالية شم النسيم داخل النقابة هذا العام اتخذت طابعا عائليا، حيث نظّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عشاءً جمع العاملين بالنقابة مساء أمس، احتفالًا بالمناسبة.

أجواء الاحتفال

أضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن يوم شم النسيم كان إجازة رسمية داخل النقابة، لكن أجواء الاحتفال كانت حاضرة بقوة في أروقتها، مشيرًا إلى أن العيد يأخذ شكلًا مختلفًا في كل مرحلة عمرية.

وتابع: «عندما كنت صغيرا كنت أرى العيد بطريقةٍ ما، وكلما كبرتُ رأيته بشكلٍ آخر، قرأت مقولة تقول: كلما كبرنا ضعف بصرنا، لكننا نرى الأمور أعمق وأوضح»، مؤكدا أن التقدم في العمر يمنح الإنسان رؤية أكثر نضجًا ووعيًا.

وأشار مكرم إلى أنه تابع خلال أيام العيد ما يجري في العالم من تطورات، خاصة من خلال نشرة الأخبار والتغطيات من كنيسة القيامة في القدس، وقال: «رغم أننا في مصر نحمد الله على الأمان، إلا أننا نشاهد حولنا دماءً وانفجارات، وهذا يجعلنا نشعر أننا في مرحلةٍ حرجة».

وأضاف أن الأعياد كانت وستظل رمزًا للجمال والفرح والسلام، مستطردًا: «السماء يجب أن تتدخل ليعمّ الخير، لأن العالم في أمسّ الحاجة إلى سلام ومحبة حقيقيين».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا