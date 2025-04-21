قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن احتفالية شم النسيم داخل النقابة هذا العام اتخذت طابعا عائليا، حيث نظّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عشاءً جمع العاملين بالنقابة مساء أمس، احتفالًا بالمناسبة.

أجواء الاحتفال

أضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن يوم شم النسيم كان إجازة رسمية داخل النقابة، لكن أجواء الاحتفال كانت حاضرة بقوة في أروقتها، مشيرًا إلى أن العيد يأخذ شكلًا مختلفًا في كل مرحلة عمرية.

وتابع: «عندما كنت صغيرا كنت أرى العيد بطريقةٍ ما، وكلما كبرتُ رأيته بشكلٍ آخر، قرأت مقولة تقول: كلما كبرنا ضعف بصرنا، لكننا نرى الأمور أعمق وأوضح»، مؤكدا أن التقدم في العمر يمنح الإنسان رؤية أكثر نضجًا ووعيًا.

وأشار مكرم إلى أنه تابع خلال أيام العيد ما يجري في العالم من تطورات، خاصة من خلال نشرة الأخبار والتغطيات من كنيسة القيامة في القدس، وقال: «رغم أننا في مصر نحمد الله على الأمان، إلا أننا نشاهد حولنا دماءً وانفجارات، وهذا يجعلنا نشعر أننا في مرحلةٍ حرجة».

وأضاف أن الأعياد كانت وستظل رمزًا للجمال والفرح والسلام، مستطردًا: «السماء يجب أن تتدخل ليعمّ الخير، لأن العالم في أمسّ الحاجة إلى سلام ومحبة حقيقيين».