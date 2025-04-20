وزير الإسكان يتفقد أعمال إنشاء وتشغيل مركز أبحاث شركة عالمية في الصين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع مركز أبحاث شركة ميديا جروب العالمية بمدينة شنغهاي الصينية، والمتخصصة في تصنيع وصيانة الأجهزة والمستلزمات المنزلية، والذي تنفذه شركة CSCEC الصينية المنفذة لعدة مشروعات لصالح وزارة الإسكان بمصر، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل تجارب البناء الحديث وأفضل أنظمة التشغيل والصيانة لتطبيقها بمدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، يرافقه عدد من مسئولي الوزارة، وشركة CSCEC الصينية.

مركز أبحاث شركة عالمية





وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ مركز أبحاث شركة ميديا جروب العالمية بشنجهاي، والذي يقع على مساحة 420 ألف مترمربع، واستمع إلى شرح وافٍ شمل أنظمة الحماية والأمن والبنية الأساسية التكنولوجية، ومواد البناء الحديثة المستخدمة في التنفيذ، والمستهدف من تنفيذ المشروع.

طرق البناء الحديثة للمشروع



وحرص وزير الإسكان على الاطلاع على طرق البناء الحديثة للمشروع، والتحول الكبير لمركز الأبحاث، وكذا التكنولوجيا المتقدمة التي سيتم استخدامها في تشغيل وصيانة المركز.



وأكد المهندس شريف الشربيني أن زيارته الحالية للصين، تستهدف إتاحة فرص واسعة للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مناطق الأعمال المركزية والمشروعات الكبرى، مما يحقق الاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة، والتجارب الناجحة، فى مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي ينفذ لأول مرة بمصر، ومشروعات مدن الجيل الرابع.