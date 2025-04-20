وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية في مدينة شنجهاي الصينية

في مستهل زيارته الحالية للصين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع منطقة الأعمال المركزية على مساحة مليون م2 بمدينة شنغهاي الصينية، بهدف الاطلاع على أفضل أنظمة التشغيل والصيانة، تمهيدًا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، وشركة CSCEC الصينية.

منطقة الأعمال المركزية بشنجهاي





وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بشنجهاي، واطلع على نظم إدارة وتشغيل المشروعات، التي تضم استخدامات إدارية وتجارية، وترفيهية، وسكنية، وشركات، وتخدمها العديد من وسائل النقل الجماعي.

مساحة البناء الإجمالية نحو مليون م2





واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن منطقة الأعمال المركزية بشنجهاي، إذ أوضح مسؤولو شركة CSCEC الصينية، أن إجمالي الاستثمارات بالمشروع تزيد على 4.2 مليار دولار، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية نحو مليون م2، وتحتوي على كل من المبنى الإداري الشاهق، ومراكز التسوق العصرية، والمسرح الكبير التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، والممرات الخضراء الحضارية، وغيرها من فئات الأعمال الرئيسية.





واطلع على أنظمة التشغيل والصيانة والتسويق التي تقوم بها الشركة بالمنطقة، بجانب استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها شركة CSCEC الصينية بعدد من الدول.







وحرص على التجول داخل المباني التجارية والإدارية والفندقية والمول الموجودة بالمنطقة المركزية للأعمال بشنغهاي، واستفسر عن تفاصيل بيع أو تأجير الوحدات وأسعارها، بجانب الاستماع إلى شرح كامل عن أنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق بمختلف المباني، كما دخل إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمنطقة، التي تحتوي على شاشات تعرض كل المداخل وبوابات الدخول والخروج من خلال عدد كبير من الكاميرات التي تغطي المنطقة وتنقل الصور اللحظية لغرفة التحكم الرئيسية، حيت تمت الإشارة إلى أنه يتم الاحتفاظ بما يتم تسجيله لعدة شهور لإمكانية العودة إليه في اي وقت.

المبنى الإداري بمنطقة الأعمال المركزية





واستمع الوزير إلى شرح عن أجهزة التحكم الذكية التي يتمتع بها المشروع سواء في الإنارة أو التكييف أو غيرهما من الخدمات، كما تفقد المبنى الإداري بمنطقة الأعمال المركزية، وهو برج بارتفاع 230 م2 به 52 دورًا، وجرى عرض تفاصيل المنطقة فى فيديو يوضح مراحل التنفيذ، حيث تضم المنطقة مبان إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، فضلا عن وجود عدة حدائق تحيط بمشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، تشبه النهر الأخضر، الذي يحيط بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.



وتفقد المركز التجاري الموجود بالمنطقة، الذي يعد أكبر مشروع تجاري للشركة في شنغهاى، وتشغّله الشركة أيضًا، واستمع إلى شرح عن مكوناته بالتفصيل، ونظم إدارته وتشغيله، وكذا تسويقه.



وقال مسؤولو شركة CSCEC الصينية، إن مدينة يوني إيليت التابعة لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، تقع في مشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، وهي أكبر مجمع تجاري وثقافي في طريق شنغهاي الدائري الأوسط، وتبلغ إجمالي مساحته حوالي 150 ألف متر مكعب، مع تخطيط من 5 طوابق فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويضم متاجر التجزئة الراقية، وملاهي الأطفال، والسينما، ومسرح العلوم الإنسانية، ومركز اللياقة البدنية.

وأشاروا إلى أنه جرى افتتاح يوني إيليت رسميًا في ديسمبر 2023، ما يمثل اكتمال أكبر مشروع تجديد حضري في المنطقة الحضرية المركزية في شنغهاي بعد 10 سنوات من البناء، وفي الوقت الحالي، استقرت أكثر من 300 متجر به، ويبلغ معدل الإيجار أكثر من 95%، ولم تجتذب فقط المتاجر الرئيسية العصرية الراقية، ولكنها نجحت أيضًا في تقديم سلسلة من منتجات المحتوى الثقافي، مثل المكتبات والمعارض، وغيرها.