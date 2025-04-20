وزير الإسكان يتفقد نظم الإدارة بالمناطق المركزية للأعمال استعدادا للتشغيل بالعاصمة الإدارية

توجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيارة عدد من مشروعات مناطق الأعمال المركزية بعدة مدن صينية، بهدف الاطلاع على أفضل نظم إدارة وتشغيل وصيانة وتسويق هذه المشروعات، وذلك استعدادا لبدء تشغيل أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، ومجموعة CSCEC الصينية المنفذة لهذه المشروعات.

أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة

وأكّد المهندس شريف الشربيني أنَّ الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، وكذا التسويق، للاستفادة من هذه التجربة في مشروعاتنا بمصر، مؤكدا أهمية أن تكون أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى عالمي، للحفاظ على هذا المشروع الكبير، وما به من استثمارات وأصول، وتعظيم العوائد منه.

الشركة الصينية CSCEC في مصر

يُشار إلى أنَّ المشروعات الرئيسية التي تنفذها الشركة الصينية CSCEC في مصر، لصالح وزارة الإسكان هي: مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المنطقة المركزية بمدينة العلمين الجديدة.



ويتضمن محتوى مشروع تشغيل المنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بشكل أساسي خدمات تشغيل الممتلكات، ويشمل: المبيعات السكنية، تأجير المكاتب وتشغيلها، التأجير التجاري وتشغيله، إدارة الأصول الفندقية، وكذا خدمات المرافق والخدمات المحلية، وتشمل: إدارة المرافق والمعدات، وخدمة العملاء، والأمن، والتنظيف، ومواقف السيارات، وإدارة الطاقة، وما إلى ذلك.