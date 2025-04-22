أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في مصر.. تفاصيل كل الأنواع

أعلنت بورصة الدواجن اليوم، أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب المزارع، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كشفت بورصة الدواجن، عن تحديث أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في مصر بمزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت، كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 45 إلى 53 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.