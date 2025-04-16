أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 16-4-2025 في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن عن آخر تحديث في أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 16-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب مختلف الأنواع في عدد كبير من المزارع العاملة في السوق المصرية، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 40 إلى 49 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 16-4-2025 في مصر في مزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت المصرية تحديثًا جديدًا، للعديد من الأنواع اليوم في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 40 إلى 59 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.