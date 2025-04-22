«حقوق الإنسان»: نفخر بالشراكة مع «الوطنية للانتخابات» ونؤمن بحق المواطن في الحصول على المعلومات

انطلقت منذ قليل فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بفندق ماريوت الزمالك، بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء في مجال حقوق الإنسان.



أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن اعتزازها بانطلاق التعاون المؤسسي مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن هذا التعاون يفتح مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الوعي السياسي ودعم دور المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية.

تعزيز المشاركة السياسية

وخلال كلمتها في افتتاح البرنامج، توجهت بالعزاء لقداسة البابا فرنسيس، مشيدة بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلة: ننحني له احترامًا لما يمثله من قيمة إنسانية وروحية سامية.

وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفخر بالشراكة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويؤمن بحق المواطن في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن الشفافية والمعرفة هما أساس بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

رفض تهجير الفلسطينيين

وفي سياق متصل، وصفت خطاب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بأنه ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، منتقدة انحياز بعض الدول الكبرى لطرف على حساب آخر، وقالت: نقول لا لتهجير الفلسطينيين، فالتهجير أمر خطير يُهدد مستقبل المنطقة بالكامل.

وثمّنت السفيرة مشيرة خطاب الموقف المصري الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة هو الأقوى، لأنه يعكس رؤية واقعية تحترم حق الفلسطينيين في أرضهم، مشددة على أن المجتمع المصري سيبقى شريكًا فاعلًا في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية