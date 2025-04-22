من الطفولة إلى الشاشة.. رحلة صداقة كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد

تجمع الفنانين كريم محمود عبد العزيز والراحل سليمان عيد علاقة صداقة وطيدة، وقد ظهرت هذه الصداقة في العديد من المواقف والتصريحات التي أظهرت التناغم الكبير بينهما، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواقف جمعتهما وأبرزت ما بينهما من ود وأخوة.

صرح الفنان الراحل سليمان عيد في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، قائلاً «في كيمياء بيني وبين كريم محمود عبد العزيز، ودلوقتي بنشتغل في مسلسل سوا، ودائماً بندور عن ورق سوا ولكن كريم دائماً يبحث عن الأفضل كي يحافظ على نجاحه».

كشف سليمان عيد عن مفاجأة أن كل الفيديوهات التي صورها مع كريم محمود عبدالعزيز، كانت في مكتب الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، وتابع مازحا: «كان محمد هو الإنتاج وكنا بنقعد نزعق أنا وكريم البريك مجاش ليه، وكانت كلها أجواء هزار وضحك مكناش متخيلين رد الفعل ده».

كريم محمود عبد العزيز والراحل سليمان عيد على تيك توك

انعكست تلك الكمياء والصداقة، التي تعود إلى سنوات طويلة منذ طفولة كريم محمود عبدالعزيز، على الشاشة من خلال مقاطع فيديو كوميدية صنعها الثنائي حققت حالة كبيرة من النجاح على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الجمهور على نطاق واسع، وتقديم الثنائي العديد من الفيديوهات الكوميدية التي لاقت رواجاً كبيراً، مثل تقليد مشاهد من أفلام قديمة على غرار الكيف وطيور الظلام، والتي نالت إعجاب الجمهور وحققت مشاهدات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي .​

وفي خطوة تعكس عمق الصداقة، حضر كريم محمود عبد العزيز حفل زفاف نجل سليمان عيد، عبد الرحمن، في أغسطس 2023، حيث كان الثنائي قدما العديد من الفيديوهات الكوميدية معا عبر تيك توك، مما يعكس العلاقة القوية بينهما.

وبعد وفاة الفنان الراحل سليمان عيد تصدر اسم كريم محمود عبدالعزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حزنه الشديد عليه.