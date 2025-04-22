آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025، وذلك بعد قرار الدكتور شريف فاروق مد مهلة الصرف شهرا إضافيا بدلا من انتهاء الصرف شهر أبريل الجاري.

آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025

وأكدت وزارة التموين أن آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025، للمستحقين على بطاقات التموين مستمر حتى نهاية شهر مايو 2025.

من هم المستحقين لصرف المنحة في شهر مايو؟

فيما أوضحت مصادر في وزارة التموين أن الفئات المستحقة لصرف المنحة في شهر مايو المقبل هم أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل، موضحة أنه لا يوجد فئات جديدة لصرف المنحة، وإنما قرار المد جاء لإتاحة الفرصة أمام الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الفترة الماضية.

وتصرف منافذ صرف التموين، سلع زيادة التموين الجديدة 2025 بالسعر الحر للسلع المدرجة بقائمة أسعار السلع التموينية والتي تضم عدد 31 صنفا غذائيا وغير غذائيا.

وتستمر وزارة التموين في صرف حصة الفرد من التموين شهريا كما هي والتي تقدر شهرياً بعدد محدد من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، وهي كالتالي: «زجاجة زيت 800 ملي بسعر 30 جنيهًا، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيلو سكر تمويني للفرد بسعر 12.60 جنيه وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة الواحدة».