«التموين»: سعر توريد القمح المحلي أعلى من العالمي ونتوقع تحقيق المستهدف

«التموين»: سعر توريد القمح المحلي أعلى من العالمي ونتوقع تحقيق المستهدف

«التموين»: سعر توريد القمح المحلي أعلى من العالمي ونتوقع تحقيق المستهدف

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية، تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.

تفاؤل بتحقيق الكميات المستهدفة من القمح المحلي

أشار وزير التموين، في بيان، إلى أن كل المؤشرات حتى الآن تدعوا إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً أن الدولة سخّرت جميع إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعتمد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.

صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من توريد القمح

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام لتقليل عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم، مؤكدًا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ توريد القمح ، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، إضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات.

أضاف الدكتور شريف فاروق: "نحن أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، وندعو جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني".

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