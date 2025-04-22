تواصل وزارة التنمية المحلية التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، للمساعدة في تقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها الضوابط ومنع التعديات والحفاظ على حق الدولة والمواطن معًا، وناشدت اللجنة كل الحالات التي تقدمت بطلب تقنين الأرض ولم يتم الرد عليها بالتوجه للمحافظة الموجودين فيها لمعرفة مصير طلبهم وعدم الانتظار للتواصل معهم.

وزارة التنمية المحلية تنسق مع لجنة استرداد أراضي الدولة لتقنين الأوضاع

وتتابع وزارة التنمية المحلية مع لجنة استرداد أراضي الدولة إجراءات التقنين في كل المحافظات وزيادة معدلاتها بشكل كبير، مناشدةً المواطنين بالبحث عن حقهم في تقنين أراضيهم، خاصة حالات طلبات التقنين التي تقدمت منذ فترة، مع التأكيد على تسليم عقود مؤمنة لمنع التلاعب والتزوير.

إجراء قانوني ضد المخالفين

وأشارت لجنة استرداد أراضي الدولة إلى وجود تنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لمواجهة أي تعديات على الأراضي الخاضعة لها والتعامل السريع بالإزالة الفورية واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين. وتضمن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة العمل على متابعة المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين لحثها على الإنجاز وإزالة أي عراقيل في هذا الملف للحفاظ على ممتلكات الدولة.