تفاصيل وشروط وظائف وزارة الصحة.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

حددت وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا للتقديم في الوظائف القيادية المتاحة أمام العاملين في الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة، والتقديم فقط عن طريق الندب أو الأعارة.

رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة

وأكدت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن التقديم للوظائف الجديدة سيكون عبر ملء الاستمارة في الرابط الإلكتروني، والتقديم متاح فقط في الوظائف التالية:

• وظيفة الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

• وظيفة الإدارة والخدمات العلاجية

• وظيفة الصحة العامة والشؤون الوقائية

• وظائف الصيدلة الإكلينيكية

• وظائف جودة الرعاية الصحية

• وظائف في مكافحة العدوى

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

وحددت وزارة الصحة، الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الجديدة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 30 أبريل الجاري:



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الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الصحة



• بيان حالة حديث، موضح به الموقف من الجزاءات

• تقديم السيرة الذاتية

• الخبرة الإدارية





