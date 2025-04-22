وزير الخارجية اللبناني: نبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على بلادنا

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إنّ الحكومة اللبنانية تبذل جهودا كثيرة مع أصدقائها وأشقائها في المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من المواقع العسكرية التي تحتلها في جنوب لبنان.

وأضاف «رجي»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أنّ هناك جهود دبلوماسيو قويو تتم الآن، لكن لا توجد ضمانات أكيدة مع إسرائيل، وقد يكون هناك جهود للضغط عليها لوقف الاعتداءات والانسحاب من جنوب لبنان، متابعا: «المجتمع الدولي يساعدنا بدرجة كبيرة، ونأمل خيرا».