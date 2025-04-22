حالة الطقس غدا الأربعاء.. بداية انكسار الموجة الحارة

تبدأ الأحوال الجوية في التغير، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي غدا الأربعاء الموافق 23 أبريل، بعد ارتفاع كبير في الحرارة على مدار اليوم الثلاثاء.

ويسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، معتدلة على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 20



العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 18



6 أكتوبر: العظمى 34، الصغرى 18



بنها: العظمى 35، الصغرى 19



دمنهور: العظمى 35، الصغرى 18



وادي النطرون: العظمى 34، الصغرى 18



كفر الشيخ: العظمى 35، الصغرى 18



المنصورة: العظمى 34، الصغرى 18



الزقازيق: العظمى 35، الصغرى 18



شبين الكوم: العظمى 35، الصغرى 19



طنطا: العظمى 35، الصغرى 19



بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 20



الإسماعيلية: العظمى 35، الصغرى 20



السويس: العظمى 36، الصغرى 21



العريش: العظمى 34، الصغرى 20



رفح: العظمى 33، الصغرى 19



رأس سدر: العظمى 36، الصغرى 20



نخل: العظمى 31، الصغرى 15



كاترين: العظمى 30، الصغرى 14



طابا: العظمى 36، الصغرى 18



شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25



الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 17



العلمين: العظمى 23، الصغرى 16



مطروح: العظمى 23، الصغرى 15



السلوم: العظمى 24، الصغرى 15



سيوة: العظمى 29، الصغرى 17



رأس غارب: العظمى 35، الصغرى 25



الغردقة: العظمى 38، الصغرى 24



سفاجا: العظمى 40، الصغرى 23



مرسى علم: العظمى 39، الصغرى 24



شلاتين: العظمى 36، الصغرى 22



حلايب: العظمى 32، الصغرى 22



أبو رماد: العظمى 31، الصغرى 21



رأس حدربة: العظمى 30، الصغرى 21



الفيوم: العظمى 36، الصغرى 22



بني سويف: العظمى 36، الصغرى 22



المنيا: العظمى 36، الصغرى 21



أسيوط: العظمى 41، الصغرى 21



سوهاج: العظمى 40، الصغرى 21



قنا: العظمى 42، الصغرى 23



الأقصر: العظمى 44، الصغرى 27



أسوان: العظمى 43، الصغرى 26



الوادي الجديد: العظمى 42، الصغرى 20



حلايب: العظمى 32، الصغرى 22