وزير الكهرباء: ندرس استخدام تكنولوجيا جديدة لمنع سرقة التيار

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشالز يانج، رئيس شركة هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة، والوفد المرافق له، وجرى عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك، في إطار خطة التحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة، واستخدامها على مدار اليوم في المناطق المتفرقة، التي تبعد عن الشبكة الموحدة.

استعراض مشروعات الشركة للتحول الرقمي

واستعرض الدكتور محمود عصمت، ورئيس شركة هواوي، مشروعات الشركة للتحول الرقمى وخفض الفقد ومنع الهدر وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية، والتجمعات السكانية المتفرقة، التي تبعد عن الشبكة الموحدة، في إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك الوقود.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة الشركة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها في خفض الفقد ومنع الهدر، والتصدي للتعدي على التيار الكهربائي في بعض المحافظات، واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع، والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية، لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.

وقال «عصمت» إن هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها، خاصة في مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا الى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، وفقا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

العمل على تطوير وتحديث الشبكات

وأكد الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات، واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار، وخفض الفقد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي جرى اعتماد تحديثها من من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، مشيرا إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، التي تعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.