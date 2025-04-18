وزيرة التضامن تنعى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية

نعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، الدكتورة ليلي البرادعي، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: «يا لهول الفقد، حين يخطف الموت بغتةً روحًا كانت بيننا قبل لحظات!، يترك رحيلٌها المفاجئ ندبةً عميقةً في قلوب محبيها، ويخيم صمتٌ ثقيل في الأرجاء التي كان يملؤها حضورها».

وأضافت: «سيبقى أثر روحك الطيبة عزاءً لمن عرفوك، وصادقوك، وتعلموا على يديك، وسنبقى شاهدين على بصماتك الإنسانية التي لن تمحوها الأيام، لقد تواعدنا بلقاء لن يتم، ولكن دعائي لك لن ينقطع».

من هي ليلي البرادعي؟

الدكتورة ليلي البرادعي هي أستاذة في الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة AUC، وشغلت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة GAPP بالإنابة، خلال العام الأكاديمي 2013-2014.

كما شغلت الدكتورة ليلى البرادعي، منصب العميدة المساعدة لكلية GAPP والدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة 8 سنوات إضافية حتى يونيو 2018.

حصلت الدكتورة ليلى البرادعي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة.