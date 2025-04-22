وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مركز طب الأسرة بجميزة بني عمرو ويوجه بزيادة العلاج التحفظي

كتبت - نظيمة البحراوي

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طب الأسرة بجميزة بني عمرو التابع للإدارة الصحية بديرب نجم، لمُتابعة سير العمل بالمركز، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تكثيف جلسات التوعية الصحية لرفع الوعي المجتمعي

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة عيادة تنظيم الأسرة بالمركز، ووجه بتكثيف جلسات التوعية الصحية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية خدمات تنظيم الأسرة.

كما تفقد الدكتور هاني جميعة عيادة طب الأسنان، ووجه العمل على زيادة معدلات العلاج التحفظي مع تقليل نسبة العلاج الدوائي فقط، كما تفقد غرفة المشورة الأسرية ضمن المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، والتأكد من تقديم الخدمات بها وفقاً لخطة المبادرة، ومدى تفاعل المواطنين معها، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي، وراجع انتظام تقديم الخدمة ومدى التزام الفريق بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

توافر المُستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالجلسات

كما شملت الجولة المرور على قسم الغسيل الكلوي، الذي يسع لـ 6 ماكينات ويخدم 9 مرضى، حيث تابع وكيل الوزارة الخدمة المقدمة لهم، مٌطمئناً توافر المُستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالجلسات، والصيانة الدورية لمحطة معالجة المياه والماكينات، لضمان استمرار تقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى.

وعقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني لمناقشة سبل تطوير المركز ورفع كفاءة الأقسام المختلفة، وتذليل العقبات التي تواجه فرق العمل، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن، كما تمت مُناقشة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في إنشاء أقسام الحضانات داخل وحدات الرعاية الأولية وآلية العمل بها.