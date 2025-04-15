وزارة الصحة بغزة: مئات المرضى والجرحى دون أدوية بسبب إغلاق المعابر

وزارة الصحة بغزة: مئات المرضى والجرحى دون أدوية بسبب إغلاق المعابر

وزارة الصحة بغزة: مئات المرضى والجرحى دون أدوية بسبب إغلاق المعابر

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الخدمة الصحية في المستشفيات تقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، وأزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مئات المرضى والجرحى تزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر

أضافت أن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر، ومرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية والمهام الطبية.

مطالب للمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية

أكدت وزارة الصحة بغزة، أن أصناف أخرى من قائمة المستلزمات الطبية مهددة بالنفاد، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية، ونطالب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.

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