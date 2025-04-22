مؤسسة حياة كريمة تنفذ مبادرة «سبيل» في القاهرة بمناسبة عيد القيامة المجيد

مؤسسة حياة كريمة تنفذ مبادرة «سبيل» في القاهرة بمناسبة عيد القيامة المجيد

مؤسسة حياة كريمة تنفذ مبادرة «سبيل» في القاهرة بمناسبة عيد القيامة المجيد

في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «سبيل» لتعزيز قيم العطاء والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث قام فريق من المتطوعين التابعين للمؤسسة بزيارة عدد من الكنائس في محافظة القاهرة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، إضافة إلى توزيع الدعم المادي والمعنوي على الأسر المستحقة في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية والتآخي بين أبناء المجتمع الواحد، حيث أكدت مؤسسة حياة كريمة على أهمية هذه المبادرات في نشر روح التعايش والتضامن، خاصة في المناسبات الدينية التي تجسد قيم المحبة والتراحم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في جميع المناسبات الدينية والوطنية، موضحًا أن العمل الخيري لا يعرف الحدود ولا التفرقة بين الأديان، بل يسعى إلى تقوية أواصر التعاون بين جميع أطياف المجتمع.

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