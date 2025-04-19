الكشف على 1956 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

كتبت: نظيمة البحراوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياه كريمة»، مشيدا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة للمناطق النائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج اللازم لهم.

استمرار عمل القوافل الطبية للمناطق النائية

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار عمل القوافل الطبية للمناطق النائية، لافتا إلى أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية لقرية النجيحي بمدينة صان الحجر استمرت يومان، واشتملت على عدد 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، وتخصيص 2 عيادة للأطفال.

الكشف الطبي المجاني على1956 مريضا

وخلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1956 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.