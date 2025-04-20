الكشف على 1130 مواطنا في قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالإسماعيلية

كتب - عمرو الورواري

أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد عن توقيع قافلة طبية مكبرة الكشف الطبي علي عدد كبير من المواطنين بقرية أم حبيب التابعة لإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان له إن القوافل الطبية تستهدف الكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 8 عيادات لاستهداف جميع الأمراض.

مدير صحة الإسماعيلية: القافلة استمرت ليومين

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إن القافلة الطبية استقبلت 1130 مواطنا خلال يومي السبت والأحد بينها في اليوم الأول 562 مواطنا، وعدد 568 مواطنا خلال اليوم الثاني، من خلال 8 عيادات تخصصية.

وأضافت أن العيادات ضمت جراحة، باطنة، نسا، أطفال ، عظام ، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة، خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفي سير العمل بالقافلة الطبية بقرية أم حبيب رافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، والتقت مع أعضاء الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.