مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغنديا

مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغنديا

مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغنديا

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بجميع المجالات، استقبل مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة وفداً أوغندياً يترأسه الجنرال كاهيندا أوتافير، المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية، وذلك للتعرف على منظومة العمل الفنى بالمجمع. واستمع الوفد إلى شرح تفصيلى لآليات العمل بالمجمع واتباعه لأحدث النظم التكنولوجية التى تمكنه من تنفيذ ما يكلف به من مهام على أكمل وجه، كما قام بجولة تفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالمجمع. وفى ختام الزيارة، أشاد المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية بما شاهده الوفد من منظومة علمية وفنية متكاملة وعنصر بشرى قادر على إنجاز مهامه بأقصى درجات الاحترافية، مؤكداً أن هذا الصرح يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات والقدرات المتاحة والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة للارتقاء بمنظومة الدعم الفنى وتطويعها لخدمة الوطن.

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