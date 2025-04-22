القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الـ167 من كلية الضباط الاحتياط

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم في الكلية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التيى اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، أظهر مدى التوافق الذهني والانضباط العسكري الراقي.

واختتمت العروض بالعرض العسكري بمشاركة مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمي كلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وعلى هامش الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن النقيب شهيد إبراهيم السيد عواد أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، والذي أُطلق اسمه على الدفعة الـ167 ضباط احتياط.

وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة أشار خلالها إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، بتوفير الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفق منظومة علمية ومعايير دقيقة ليكونوا خير نموذج للشباب المصري القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

حضر فعاليات الاحتفال، اللواء أركان حرب أسامة نجا مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.