خريطة انقطاع التيار الكهربائي في مركز ملوي للصيانة غدا.. 6 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في محافظة المنيا قطع التيار الكهربائي، غدا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية الخاصة بلوحة التوزيع، وذلك لمدة 6 ساعات.

قطع الكهرباء لإجراء الصيانة

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، في بيان، إلى قطع التيار الكهربائي، عن عدة مناطق بمركز ملوي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عصرا، غدا الأربعاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بلوحة التوزيع، بعدد من قري المركز، وهي «المعصرة ـ جلال الشرقية ـ عزبة عبدالحكيم ـ جادالله ـ ملك ـ فرتونيه».

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وناشدت محافظة المنيا المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ اللازم قبل انقطاع التيار الكهربائي، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية وحفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد.

ونوهت محافظة المنيا بأن فترة انقطاع الكهرباء ستمتد لمدة 6 ساعات متصلة، على أن يعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.