ضبط 144 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على مخابز وأسواق المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات رقابية متنوعة بمراكز المنيا

وأشار المحافظ إلى ضبط 144 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

وشنّت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، حملة تموينية على المخابز والأسواق بقريتي دلجا وكفر خزام، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة تموينية بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم صرف بون، وتم غلق مخبزين لإنتاج خبز ناقص عن الوزن المحدد، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية تل بنى عمران توزيع أسطوانات الغاز وذلك لضمان الالتزام بالتسعيرة الجديدة .

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى مركز بني مزار، أسفرت حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز عن تحرير 15 مخالفة، تنوعت بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على شهادات صحية، واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وجرى تحرير 18 مخالفة تموينية بقرية شلقام، بين نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود بون صرف وعدم وجود لوحة وعدم نظافة الأدوات.

و فى مركز مطاي، جرى تحرير 80 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري والإدارة الصحية، شملت ضبط مواد غذائية دون فواتير، ومخالفات عدم حمل شهادة صحية، وضبط أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت تحرير 51 مخالفة في مجال المخابز البلدية بين نقص في الوزن، وعدم نظافة، وعدم صرف بونات، وعدم وجود ميزان.