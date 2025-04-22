شون وصوامع المنيا تستقبل 26 طن قمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أنَّ شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 25 ألفا و845 طناً و207 كيلوجرامات من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعاً لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

استمرار عملية توريد القمح بالمنيا

ووجّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تشكيل لجان خاصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف.