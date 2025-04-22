«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية ابشادات غدا.. الفحص والعلاج بالمجان

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا، قافلة طبية علاجية بقرية ابشادات بمركز ملوي، وتستمر حتى الخميس 24 أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج للمستشفيات.

أشارت في بيان، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.