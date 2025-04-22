سلسلة وثائقية عن الحضارة المصرية من تقديم الفنان محمد خميس على شاشة «الوثائقية» قريبا

سلسلة وثائقية عن الحضارة المصرية من تقديم الفنان محمد خميس على شاشة «الوثائقية» قريبا

سلسلة وثائقية عن الحضارة المصرية من تقديم الفنان محمد خميس على شاشة «الوثائقية» قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم، وعرضها على شاشة قناة «الوثائقية» قريبًا.

ووقّع شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة، مع الفنان والباحث محمد خميس، في مقر قناة الوثائقية، مساء اليوم، عقد إعداد وتقديم تلك سلسلة وثائقية، تهدف إلى تقديم محتوى معرفي مبسط وعميق في آنٍ واحد، يلقي الضوء على صفحات من الحضارة المصرية القديمة.

يأتي ذلك حرصًا على تعزيز وعي الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية الممتدة إلى آلاف السنين.

الفنان والباحث محمد خميس

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة

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