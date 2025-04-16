العرض الأول لفيلم «العلمين.. مدينة كل الشهور» على قناة الوثائقية الليلية

العرض الأول لفيلم «العلمين.. مدينة كل الشهور» على قناة الوثائقية الليلية

العرض الأول لفيلم «العلمين.. مدينة كل الشهور» على قناة الوثائقية الليلية

تعرض شاشة قناة الوثائقية مساء اليوم، الفيلم الوثائقي «العلمين.. مدينة كل الشهور»، من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة، وذلك في الساعة 10 مساءً.

يوثق الفيلم «العلمين.. مدينة كل الشهور» قصة تحول العلمين من مدينة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط، التي أصبحت تمثل تجمعًا سكانيًّا متكامل الخدمات.

قناة الوثائقية

مدينة العلمين الجديدة

كما يشير الفيلم الوثائقي إلى كون العلمين ركيزة أساسية للتنمية، والسياحة، والاستثمار، ويرصد الفيلم الوثائقي أهم الإنشاءات والمرافق التي تم تنفيذها داخل المدينة منذ تأسيسها إلى اليوم، من بنية أساسية متطورة، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومواقع سياحية وترفيهية وثقافية، استطاعت أن تجذب كثيرًا من المصريين والأجانب.

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