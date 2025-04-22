هتعيش قصة حب جديدة.. مواليد 5 أبراج فلكية حظوظهم العاطفية في أول مايو

أيام قليلة ويبدأ شهر مايو، أحد أكثر الأشهر هدوءًا، حيث يتراجع بلوتو في برج الدلو في 5 مايو، وهي نقطة تحول تجعل البعض يشعر بالحاجة إلى السفر والحرية، ومواليد بعض الأبراج على موعد مع قصة حب جديدة، فمن هم؟

أبراج يلعب معهم الحظ عاطفيا في أول مايو

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

برج الثور من الأبراج المحظوظة عاطفيا في شهر مايو، لديه فرصة قوية لمقابلة الحب الحقيقي كما أنه على مفترق طرق بين الراحة والتوسع، ومع بداية مايو لديك فرصة جديدة للحب الذي يساعدك على التخلي عن شيء كان يستنزفك، فلقاؤك بهذا الشخص يُشعرك بالاستقرار أو تتطور علاقة موجودة بلمسة رومانسية، وفق موقع «russh».

2- الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

مع اقتراب الشمس من برجك، تزداد ثقتك بنفسك، مما يجعلك أكثر إشراقًا، وتزداد فرصتك للتعرف على أشخاص جدد عبر الحوارات المثيرة أو السفر.

3- الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

بالنسبة لبرج الأسد، شبكة علاقاتك هي كل شيء في مايو، انسَ ما يُزعجك، وكن واقعيًا بشأن من يتوافق مع رؤيتك، العلاقات الصحيحة تساعدك على تحطيم الحواجز، لكن العلاقات الخاطئة ستُبقيك عالقًا في أنماط تُستنزف طاقتك، وما يتعلق بالحب فالطاقة النارية لبرجك تجعلك جريئًا في التعبير عن مشاعرك، قد تبدأ علاقة حماسية أو تتلقى إعجابًا من شخص لاحظ شغفك وتميزك.

4- الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

كوكب الزهرة (حاكمك) يُنشط جانبك الاجتماعي، لذا؛ فإن فرصتك للتواصل مع شريك يُنصف مشاعرك أو لتجديد الرومانسية في علاقة قائمة، لكن يجب أن تكون صادقًا مع نفسك بشأن ما تُحبه حقًا سواءً كان ذلك في الحب أو الفن أو التعبير عن الذات.