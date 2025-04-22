مواعيد العمل بمنافذ بيع خدمات الاتصالات خلال التوقيت الصيفي

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بشأن أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، التي يتم العمل بها بداية من يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي 2025.

مواعيد العمل بمنافذ خدمات الاتصالات التابعة للجهاز القومي للاتصالات

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مواعيد العمل بالجهاز لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، تكون طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة، من الـ9 صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءا.

ولفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مواقيت العمل يوم الخميس تكون من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءا، بينما تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 3 عصرا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءا، مشيرا إلى أن منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية تلتزم بتلك المواعيد المقررة بتلك المراكز.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميا

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بحسب قانون التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل من نفس العام، حيث يتم تعديل الساعة يوم الجمعة سواء في تطبيق التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوى، كونه يوم إجازة رسمي في معظم قطاعات الدولة.

ويتم العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر، بعد نحو 7 سنوات من إلغائه وتم تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي إلى ترشيد الاستهلاك والطاقة.