مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي.. يبدأ تطبيقه الجمعة 25 إبريل

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، الذي يبدأ آخر جمعة في شهر أبريل 25 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء سابقا، إذ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بحلول الساعة 12 منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة، ومع اقتراب تطبيقه، يهتم العديد من المصلين بمعرفة مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، حتى يتمكنوا من معرفة أداء الفروض في موعدها دون تأخيرها.

تحرص الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواعيد الصلاة باستمرار، ونٌوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي التي يبدأ تطبيقها الجمعة 25 أبريل، وتتمثل في الآتي:

مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة

وعن مواقيت الصلاة في القاهرة يوم الجمعة 25 أبريل، تتمثل في الآتي:

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.

موعد أذان العصر: 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر: 2:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:37 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:36 مساء.

موعد أذان العشاء: 7:56 مساء.

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:32 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:50 مساء

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:55 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:47 مساء.

موعد أذان العصر: 4:18 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:18 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:37 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:14 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:15 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:32 مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساء.

مواقيت الصلاة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:26 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:45 مساء.

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:51 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:23 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:22 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:42 مساء.