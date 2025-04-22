وزير الأوقاف السابق: دعم الرئيس السيسي لتدريب الأئمة ركيزة في معركة الوعي الوطني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا خاصًا لقضية الوعي، ويحرص على دعم برامج تدريب وتأهيل الأئمة علميًا وفكريًا؛ بما يسهم في إعداد كوادر دينية ذات عقلية موسوعية قادرة على فهم الواقع وتحليل تحدياته بحكمة.

وقال «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، إن اتساع الإطار الثقافي والفكري يسهم في إصدار أحكام دقيقة وموضوعية، مؤكدًا أن بناء الشخصية الواعية يتطلب رؤية شاملة تضم عناصر الدين والثقافة والفكر.

الأمن القومي المصري لا يمكن فصله عن وعي المواطن

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري لا يمكن فصله عن وعي المواطن، داعيًا إلى توحيد جهود القوى الفكرية والدينية والثقافية لدعم الدولة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

العمل المشترك من أجل تعزيز الوعي الجمعي

وشدد جمعة على أهمية التوجيه الإيماني والروحي للمواطنين؛ بما يعزز علاقتهم بالله ويقوي انتماءهم للوطن، داعيًا علماء الدين والمثقفين إلى العمل المشترك من أجل تعزيز الوعي الجمعي، وبناء جيل مستنير يستطيع أن يدافع عن وطنه بالفكر كما بالسلاح.