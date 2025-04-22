أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تواجه أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تواجه أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تواجه أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تواجه حاليا أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها، إذ إن توازن القوى في دولة الاحتلال يأخذ 4 أبعاد، هي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والكنيست، والمحكمة أو القضاء، ودور المتطرفين مثل بن غفير وسموتريش.

تعبئة الداخل الإسرائيلي

وأضاف «سنجر»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»، أن بنيامين نتنياهو يعتبر ابنا مدللا للإدارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على تعبئة الداخل الإسرائيلي والدفع إلى إقالة نتنياهو.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة كانت تتبنى فكرة تقليم أظافر نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2023، لكن بعد هذا اليوم أصبح نتنياهو يعبر عن مشروع للقضاء على الجماعات المسلحة مثل جماعة الحوثي وحركة حماس وحزب الله في الشرق الأوسط، إذ بدأ يتعاظم دورهم مؤخرا.

سيناريوهات جديدة

وأكمل: «الولايات المتحدة تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط تعامل اللحظة والمرحلة، إذ إنني لم أجد سياسة متسقة أو مكملة لبعضها البعض بين الإدارات الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط، فكل إدارة تأتي بسيناريو جديد».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا