أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تواجه أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تواجه حاليا أكبر أزمة سياسية منذ إنشائها، إذ إن توازن القوى في دولة الاحتلال يأخذ 4 أبعاد، هي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والكنيست، والمحكمة أو القضاء، ودور المتطرفين مثل بن غفير وسموتريش.

تعبئة الداخل الإسرائيلي

وأضاف «سنجر»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»، أن بنيامين نتنياهو يعتبر ابنا مدللا للإدارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على تعبئة الداخل الإسرائيلي والدفع إلى إقالة نتنياهو.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة كانت تتبنى فكرة تقليم أظافر نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2023، لكن بعد هذا اليوم أصبح نتنياهو يعبر عن مشروع للقضاء على الجماعات المسلحة مثل جماعة الحوثي وحركة حماس وحزب الله في الشرق الأوسط، إذ بدأ يتعاظم دورهم مؤخرا.

سيناريوهات جديدة

وأكمل: «الولايات المتحدة تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط تعامل اللحظة والمرحلة، إذ إنني لم أجد سياسة متسقة أو مكملة لبعضها البعض بين الإدارات الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط، فكل إدارة تأتي بسيناريو جديد».