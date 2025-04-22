وكيل الأوقاف بسيناء: بنو إسرائيل عاشوا 40 سنة في سانت كاترين

كتب: شريف سليمان

كشف السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن بني إسرائيل كانوا في سانت كاترين لمدة 40 سنة، حيث إن معظم أنبياء بني إسرائيل كانوا موجودين هنا بداية من سيدنا موسى.

مشروع التجلي الأعظم

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، يقدمها من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن سيدنا موسي قضي الـ40 ليلة في جبل موسي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن كهف سيدنا موسى كان في جبل موسي.

وصايا سيدنا موسى

وأشار إلى أن الوصايا العشر أساسية في كل الأديان وسيدنا موسي تلقى الوصايا العشر على هذا الجبل في سانت كاترين، مشيرًا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في سانت كاترين بشهادة القرآن الكريم.

واستكمل السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن رحمة ربنا ذكرت في سانت كاترين بشهادة القرآن الكريم، قائلا: لازم نكلم المسلمين في كل الدنيا لزيارة سانت كاترين.

وشدد على أن جبل التجلي مثله مثل المسجد الأقصى والحرم المكي يجب أن يزوره المسلمين لتلقي البركات: «المسلمون لابد أن يزوروا سانت كاترين ليروا أين تجلى الله على سيدنا موسى ليروا أثر نور الله».