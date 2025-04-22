أسامة كمال: إسرائيل في حالة تفكك ونتنياهو لا يملك قرار وقف الحرب

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر وقطر تقدمتا بمقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل هدنة طويلة تمتد من خمس إلى سبع سنوات إلى جانب تبادل شامل للأسرى وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، موضحًا أن هذه المدة تُعد الأطول بين جميع المقترحات منذ اندلاع الحرب، وأن هذا السيناريو قد يشهد اختفاء نتنياهو وسموتريتش من المشهد السياسي إلى «مزبلة التاريخ».

حماس تبدي مرونة استثنائية

وأضاف «كمال»، خلال برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن وفدًا من حركة حماس بقيادة محمد درويش وخليل الحية سيتوجه إلى القاهرة، بعدما أبدت الحركة مرونة استثنائية، معلنة استعدادها للتخلي عن حكم غزة لصالح كيان يتم التوافق عليه.

وتساءل كمال: «هل إسرائيل مؤهلة لوقف الحرب؟ هل هناك أحد يملك اتخاذ هذا القرار؟»، مشيرًا إلى الانقسام الكبير داخل المجتمع الإسرائيلي، وواصفًا الوضع بسخرية: «زي ما سمير غانم قال في مسرحية (المتزوجون): لما يلموا البنطلون، الجاكيتة تضرب!»، في إشارة إلى الفوضى السياسية.

أزمة عنيفة داخل إسرائيلة

وأكد أن إسرائيل تمر بأزمة داخلية عميقة تكشف هشاشة مؤسساتها، لافتًا إلى القرار المفاجئ الذي اتخذه نتنياهو في مارس الماضي بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، والذي لم يصمت وقدم التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا، متهمًا نتنياهو باستغلال سلطاته لأسباب شخصية، مما يفضح غياب النظام والاستقرار داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.