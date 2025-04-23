«أزهرية مطروح» تحتفي بختام الأنشطة الطلابية في إدارة الحمام

«أزهرية مطروح» تحتفي بختام الأنشطة الطلابية في إدارة الحمام

«أزهرية مطروح» تحتفي بختام الأنشطة الطلابية في إدارة الحمام

كتب - محمد بخات

أعلن الشيخ خميس محمد، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، تنظيم فعاليات ختام الأنشطة الطلابية المتنوعة لمعاهد إدارة الحمام التعليمية الأزهرية.

وتابع رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، اليوم، معرض الأنشطة الطلابية في معهد الحمام، وخلال جولته أبدى إعجابه الشديد بالمعرض الفني والوسائل التعليمية المبتكرة التي أبدعها الطلاب والمعلمون، والتي عكست فهمًا عميقًا للمناهج الدراسية وقدرة على تحويل المفاهيم النظرية إلى أعمال فنية ومجسمات تعليمية جاذبة.

أهم الأنشطة التعليمية للطلاب

واستمع إلى شرح وافٍ من الطلاب عن أهم الأنشطة التعليمية التي قاموا بتنفيذها خلال العام الدراسي، والتي تنوعت بين الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والعلمية، كما اطمئن فضيلته على الأنشطة المبهجة لرياض الأطفال، حيث استمتع بمشاهدة الأطفال وهم يمارسون الألعاب التعليمية والأنشطة الترفيهية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والحركية في بيئة تربوية محفزة.

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع معرض الأنشطة الطلابية بمعاهد الحمام الازهرية

متابعة منظومة الحاسب الآلي وفريق المبرمجين

وتابع رئيس المنطقة منظومة الحاسب الآلي وفريق المبرمجين وأنشطتهم المتميزة واستمع إلى شرح عن المشروعات البرمجية التي قاموا بتطويرها، وأشاد بجهودهم المتميزة في هذا المجال الحيوي، وقام بتكريمهم تقديرًا لإبداعاتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والإبتكار.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا