«أزهرية مطروح» تحتفي بختام الأنشطة الطلابية في إدارة الحمام

كتب - محمد بخات

أعلن الشيخ خميس محمد، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، تنظيم فعاليات ختام الأنشطة الطلابية المتنوعة لمعاهد إدارة الحمام التعليمية الأزهرية.

وتابع رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، اليوم، معرض الأنشطة الطلابية في معهد الحمام، وخلال جولته أبدى إعجابه الشديد بالمعرض الفني والوسائل التعليمية المبتكرة التي أبدعها الطلاب والمعلمون، والتي عكست فهمًا عميقًا للمناهج الدراسية وقدرة على تحويل المفاهيم النظرية إلى أعمال فنية ومجسمات تعليمية جاذبة.

أهم الأنشطة التعليمية للطلاب

واستمع إلى شرح وافٍ من الطلاب عن أهم الأنشطة التعليمية التي قاموا بتنفيذها خلال العام الدراسي، والتي تنوعت بين الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والعلمية، كما اطمئن فضيلته على الأنشطة المبهجة لرياض الأطفال، حيث استمتع بمشاهدة الأطفال وهم يمارسون الألعاب التعليمية والأنشطة الترفيهية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والحركية في بيئة تربوية محفزة.

متابعة منظومة الحاسب الآلي وفريق المبرمجين

وتابع رئيس المنطقة منظومة الحاسب الآلي وفريق المبرمجين وأنشطتهم المتميزة واستمع إلى شرح عن المشروعات البرمجية التي قاموا بتطويرها، وأشاد بجهودهم المتميزة في هذا المجال الحيوي، وقام بتكريمهم تقديرًا لإبداعاتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والإبتكار.